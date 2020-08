Considerado um improvável semifinalista da Liga dos Campeões, o Lyon está a um passo de atingir pela primeira vez na história a final da competição.

Rudi Garcia, treinador da equipa francesa, reconheceu o favoritismo do Bayern Munique, mas acredita ser possível voltar a contrariar a lógica no futebol, depois de o ter feito diante da Juventus e do Manchester City.

«Não somos os favoritos. Mesmo que tenhamos menos hipóteses de estar na final, a verdade é que existe a possibilidade de isso acontecer. Queremos muito a final. A minha equipa pode alcançar tudo, não tem limites. O Bayern está a escalar uma montanha para chegar à final e, às vezes, basta uma pedrinha no sapato para estragar tudo. Nós queremos ser essa pedrinha no sapato», disse na conferência de imprensa e antevisão ao jogo que vai realizar-se no Estádio José Alvalade.

«Depois de vencer a Juventus e o City, claro que temos muita confiança. Este grupo já alcançou coisas incríveis. Mas, não ganhámos nada e queremos ganhar. Queremos ficar mais uns dias em Lisboa. Gostamos de estar aqui», acrescentou Garcia.