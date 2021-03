Com Diogo Jota de início, o Liverpool confirmou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões após bater o Leipzig novamente por 2-0.



O internacional português foi o jogador mais perigoso no ataque dos «reds». Aos 18 minutos, o extremo cabeceou para uma defesa enorme de Gulácsi, respondendo ao aviso inicial de Dani Olmo. Pouco depois, Salah e Mané fizeram o que raramente fazem: falharam na cara do guarda-redes contrário.



Os germânicos superavam a primeira linha de pressão do rival, mas tardavam em criar uma situação de golo clara. O melhor que conseguiram foi um remate cruzado de Forsberg que saiu ao lado da baliza de Alisson.



Ainda antes do intervalo Diogo Jota falhou duas belas ocasiões para marcar - uma delas de forma incrível. No entanto, o substituto de Firmino esta noite redimiu-se ao desatar o nulo em Budapeste: lançado por Mané, Jota serviu Salah para o 1-0 (71m). O golo do egípcio foi importante porque acabou com o sonho do Leipzig, que minutos antes tinha atirado uma bola ao ferro por Sorloth.



Volvidos quatro minutos, Origi (substituiu Jota) serviu Mané para um golo fácil ao segundo poste. O Liverpool escancarada a porta dos quartos de fina e deixava pelo caminho um dos semifinalistas da edição anterior.



Oito jogos depois, o Liverpool voltou a ganhar em casa, mas a jogar na Hungria. Por uma vez em muito tempo, as nuvens negras afastaram-se de Anfield.