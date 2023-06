Rodri foi o herói improvável da final da Liga dos Campeões que o Manchester City venceu ao derrotar o Inter Milão na final.

Com tantas «estrelas» do meio-campo para a frente, foi o médio mais defensivo da equipa de Pep Guardiola a resolver o jogo decisivo com o único golo da partida.

No final, já no balneário, o espanhol foi o protagonista de grande parte dos festejos. E teve direito a banda sonora personalizada.

«Rodri is on fire»… já todos conhecemos o resto do cântico que já tantas vezes «incendiou» as bancadas de tantos estádios por todo o mundo.