Após a derrota em Istambul, Bruno Fernandes foi um dos porta-voz do Manchester United. O internacional português lembrou os desempenhos dos «red devils» nas semanas anteriores às duas derrotas consecutivas e admitiu que era importante ter vencido o Basaksehir.



«Após duas derrotas é complicado dizer alguma coisa sobre a confiança da equipa. Temos de olhar para a semana anterior. Todos diziam que estávamos bem e a fazer jogos incríveis. Ganhámos ao Newcastle, ao PSG, ao Leipzig e empatámos com o Chelsea», lembrou, citado pelo «Manchester Evening News».



O médio pediu uma reação à equipa no próximo jogo da Premier League ante o Everton, em Goodison Park.



«Hoje era importante ganhar para ficarmos confortáveis. temos de entrar em todos os jogos para ganhar e não será diferente na Liga dos Campeões onde estamos bem colocados. Na Premier não estamos bem, temos de fazer muito melhor e temos de fazer alguma coisa já no próximo jogo», concluiu.