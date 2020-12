FIGURA: Marchesín

Exibição imperial do guarda-redes do FC Porto, assumindo um papel fundamental no nulo frente ao Manchester City, no Estádio do Dragão. Marchesín fez defesas de grau de dificuldades superior perante Sterling, Bernardo Silva e Eric García na etapa complementar, emergindo como a grande figura do encontro.

MOMENTO: VAR mantém o nulo

A maior ameaça de golo na noite do Estádio do Dragão surgiu pelos pés de Gabriel Jesus, que saiu do banco para bater Marchesín à segunda tentativa. Bernardo Silva cruzou na direita, o brasileiro antecipou-se a Mbemba, cabeceou para a defesa do guarda-redes do FC Porto e marcou na recarga. Porém, com recurso ao VAR, o golo foi anulado por fora de jogo de Rodri, antes da bola chegar a Bernardo Silva. Suspiro de alívio no Estádio do Dragão.

OUTROS DESTAQUES:

Zaidu

Constitui uma agradável surpresa neste FC Porto 2020/21, apresentando caraterísticas que compensam algumas lacunas posicionais e momentâneas falhas de concentração. Dono de uma velocidade impressionante, Zaidu destaca-se ainda pela frieza com que encara os maiores desafios, jogando pelo FC Porto na Liga dos Campeões como jogava pelo Mirandela no terceiro escalão português, há um ano e meio.



Raheem Sterling

O internacional inglês foi o principal foco de perigo para a baliza do FC Porto, provocando inúmeros sobressaltos ao setor mais recuado dos dragões. Primeiro viu Zaidu negar-lhe o golo, na melhor ocasião da primeira parte, depois fugiu a Sarr e permitiu a defesa a Marchesín. Para desespero de Sterling, até Rúben Dias contribuiu para o nulo, desviando para fora uma bola colocada pelo avançado a caminho das redes azuis e brancas.

Malang Sarr

Sexto jogo consecutivo como titular do FC Porto, num ciclo iniciado após a derrota em Paços de Ferreira, em que Diogo Leite formou dupla com Mbemba. O jovem defesa cedido pelo Chelsea alternou cortes interessantes com erros comprometedores. Ao minuto 9, não mediu o risco e podia ter originado uma grande penalidade numa entrada firme sobre Sterling. Já na segunda parte, deixou fugir o inglês e teve de ser Marchesín a evitar o golo. Tem de encontrar um ponto de equilíbrio.