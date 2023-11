Um grupo de dezenas de ultras do Milan atacou os adeptos do Paris Saint-Germain que estavam a confraternizar no centro de Milão na véspera do embate entre os dois emblemas para a Liga dos Campeões em San Siro. O jornal Corriere della Sera dá conta de um adepto francês ferido com uma arma banca.

Os distúrbios ocorreram no bairro dos Navigli, no centro de Milan, quando um grupo de cerca de cinco dezenas adeptos do Milan, identificados como Ultras da Curva Sud, emboscou os adeptos franceses junto a uma esplanada, armados com matracas, petardos e very-lights, enquanto gritavam «nós somos o Milan».

O alvo dos ultras italianos terá sido uma fação da claque do Paris Saint-Germain, em forma de retaliação, pelos distúrbios que se tinham verificado no primeiro jogo entre os dois clubes, no final de outubro, no Parque dos Príncipes.

Os jornais italianos dão ainda conta que um adepto francês, de 34 anos, foi hospitalizado depois de ter sido ferido nas pernas com uma arma branca, mas estará já fora de perigo.

Veja as imagens dos distúrbios no bairro Navigli: