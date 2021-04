Apesar da desvantagem de dois golos na eliminatória, Otávio explicou o plano do FC Porto para tentar eliminar o Chelsea e chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.



«Essa pergunta é mais para o mister. Temos de marcar, mas temos de estar sempre equilibrados. No final, vamos ver», referiu, em conferência de imprensa.



O luso-brasileiro desvalorizou o facto de o encontro ser disputado novamente no Sánchez Pizjuán. «Acho que não há vantagem. Também podemos ganhar por 2-0, temos de acreditar», atirou.



No passado domingo, os adeptos portistas estiveram no Olival para apoiar a equipa e pediram «90 minutos à Porto».



«O apoio deles é incondicional e é sempre importante. 90 minutos à Porto tem de ser em cada jogo seja contra Tondela, Chelsea ou Nacional. Quando vestes esta camisola, tens de jogar 90 minutos à Porto», comentou em relação à tarja exibida pelos fãs do FC Porto.



Otávio obteve recentemente nacionalidade portuguesa o que lhe permite ser convocado para a seleção nacional, caso Fernando Santos o entenda. Convidado a comentar o assunto, o médio dos campeões nacionais recusou.



«Não é o momento para falar sobre esse assunto, estou focado no jogo de amanhã [quarta-feira]», limitou-se a dizer.