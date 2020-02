Thomas Tuchel manifestou-se desiludido com o resultado e a com a exibição do Paris Saint-Germain em Dortmund, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador alemão considera que a sua equipa devia ter controlado mais o jogo, mas lembra que a eliminatória ainda vai a meio.

«Foi um jogo muito físico, foi visível que nos faltou um pouco de capacidade devido a algumas lesões que tivemos na última semana. Foi um jogo muito duro para nós, cada erro que cometíamos dava origem a um contra-ataque perigoso. E cometemos muitos erros, não tivemos muita bola, penso que foi 50 por cento para cada lado. Queríamos ter controlado mais o jogo, mas arriscámos demais em situações em que não era preciso assumir o risco», começou por destacar.

Erros que retiraram confiança ao PSG e permitiram ao Dortmund marcar dois golos. «Perdemos muitas bolas que deram origem a contra-ataques que nos retiraram alguma confiança. O Dortmund também não teve assim tantas oportunidades, mas é sempre difícil jogar aqui, é um nível muito alto. Um empate 1-1 seria um bom resultado, perdemos por 1-2, mas ainda está no intervalo, ainda vamos jogar um segundo jogo», acrescentou.

A segunda mão, no Parque dos Príncipes, está marcada para 11 de março. «Vai depender da qualidade, da capacidade da nossa equipa e de um pouco de sorte», destacou ainda o técnico alemão.