O final do encontro entre o Paris Saint-Germain e o Basaksehir, na noite desta quarta-feira, ficou marcado por um gesto do clube parisiense para com o adjunto dos turcos, Pierre Webó, na sequência do caso com o quarto árbitro romeno Sebastian Coltescu, na terça-feira.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, ofereceu uma camisola ao camaronês, autografada, com o seu nome e com o número nove, no Parque dos Príncipes.