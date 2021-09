A UEFA divulgou nesta sexta-feira a lista de inscritos do Benfica na Liga dos Campeões.

Além das entradas dos reforços Lázaro e Radonjic, também Ferro, Darwin e Seferovic integram a nova versão da lista, depois de terem falhado as qualificações devido a lesão.

Da lista anterior, destaque ainda para a saída de Gil Dias, o único dos jogadores que permanece no plantel mas que cai da lista agora enviada.

O defesa-central Morato também não surge na lista, mas pode integrar a lista B a partir do dia 9 de setembro, podendo ser integrado a qualquer momento a partir dessa data.

Jogadores inscritos pelo Benfica:

Guarda-redes: Svilar, Samuel Soares*, Kokubo*, Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Gilberto, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Ferro, Pedro Ganchas*, Filipe Cruz* e Pedro Álvaro*;

Médios: Meitë, Diogo Gonçalves, João Mário, Pizzi, Lázaro, Weigl, Taarabt, Paulo Bernardo*, Ronaldo Camará*, Rafael Brito* e Gedson Fernandes;

Avançados: Everton, Darwin, Yaremchuk, Seferovic, Rodrigo Pinho, Rafa, Radonjic, Henrique Araújo*, Gerson Sousa*, Tiago Gouveia*, Umaro Embaló* e Gonçalo Ramos*.

* Jogadores inscritos na Lista B: são elegíveis os atletas nascidos a partir de 1 de janeiro de 2000 e que pertenceram ao clube durante um período ininterrupto desde o 15.º aniversário a partir da data em que são registados na UEFA, ou consecutivamente durante três anos com o máximo de um empréstimo (de um ano) a um outro clube da mesma federação. Jogadores com 16 anos podem ser inscritos se nas duas épocas anteriores tiverem feito parte do clube. Os clubes podem registar um número ilimitado de jogadores nesta lista durante a época e podem efetuar alterações até 24 horas do jogo em questão.

[artigo atualizado]