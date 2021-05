O presidente da Câmara do Porto Rui Moreira manifestou-se «honrado» com a confirmação da deslocação da final da Liga dos Campeões de Istambul para o Estádio do Dragão.

Numa curta declaração, o autarca confirma também a presença de adeptos no embate decisivo entre o Manchester City e o Chelsea, marcado para 29 de maio.

«A cidade do Porto acolhe com honra e entusiasmo a final da Liga dos Campeões que aqui irá realizar-se no Estádio do Dragão, desta vez, já com público. Queria agradecer em nome dos portuenses à Federação Portuguesa de Futebol, UEFA e também ao Governo português que se empenharam nesta realização muito importante para a retoma da atividade nesta cidade», destacou o edil.