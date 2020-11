O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, foi goleado em casa (emprestada) pelo Borussia Mönchengladbach, na terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões (0-6).

Alassane Pléa foi a figura do encontro, ao apontar três golos, o primeiro dos quais logo ao minuto 8.

Um remate de Kramer, desviado por Bondar, deu o 2-0 à equipa alemã ao minuto 17.

Pléa bisou com um golaço, pouco depois (26m), e ainda antes do intervalo chegou o quarto golo alemão, por Ramy Bensebaini (44m).

Um mau passe do guarda-redes Trubin deu origem ao quinto golo do Mönchengladbach, apontado por Lars Stindl ao minuto 65, e Pléa fechou as contas ao minuto 78, completando o «hat trick».