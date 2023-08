O Sp. Braga vai defrontar Real Madrid, Nápoles e Union Berlim no regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O sorteio realizou-se nesta quinta-feira no Mónaco, e os minutos sabiam que, estando no Pote 3, poderiam ter pela frente alguns dos principais clubes europeus.

O Sp. Braga fica então no Grupo D com um gigante espanhol, com o campeão italiano e com uma nova sensação alemã.