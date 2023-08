O FC Porto vai defrontar Barcelona, Shakhtar Donetsk e Antuérpia na fase de grupos da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado na tarde desta quinta-feira, no Mónaco.

Os catalães foram a equipa do pote 1 que calhou em sorteio aos dragões, que estavam no pote 2. Do pote 3 surgiu a formação ucraniana e, do pote 4, a formação belga, em estreia na fase de grupos do atual formato da Champions.

Em 2022/23, o Barcelona foi campeão espanhol, o Shakhtar campeão ucraniano e o Antuérpia campeão belga.

Ao mesmo tempo, foram também conhecidos os grupos para Benfica e Sporting de Braga, os outros dois clubes portugueses presentes na fase de grupos. E há um dado em comum para águias, dragões e guerreiros: todos têm uma equipa espanhola pela frente.