O Sporting é campeão europeu de hóquei em patins!

Os leões derrotaram a Oliveirense por 2-1 e conquistaram a Liga dos Campeões, no Pavilhão Rosa Mota.

A equipa de Alejandro Domínguez, que esta tarde teve pela frente o seu sucessor, arrecadou a quarta Champions do palmarés (depois de 1976/77, 2018/19 e 2020/21). Na véspera, os leões afastaram o FC Porto, que tinham vencido a última edição da prova.

Desta forma, os verde e brancos isolam-se como o clube português com mais Champions, com mais um título do que os dragões e mais dois do que o Benfica. O Óquei de Barcelos, que perdeu nas meias-finais, em penáltis, perante a formação de Oliveira de Azeméis, venceu a prova numa ocasião.

Já a Oliveirense, apesar de ter chegado à final pela terceira vez, falha novamente a conquista da Liga dos Campeões de hóquei.

Os leões entraram melhor na partida e adiantaram-se aos quatro minutos, por Nolito Romero, que bateu Xano Edo com um remate de longa distância.

Em vantagem, o Sporting teve uma postura de controlo e conseguiu estar muito organizado defensivamente, embora a Oliveirense tenha causado perigo junto da baliza de Ângelo Girão, que teve de aplicar-se em algumas ocasiões para manter a baliza a zero.

O Sporting chegou ao fim dos 25 minutos a vencer, mas a Oliveirense até colocou a bola na baliza leonina, por Franco Platero, contudo, a buzina já tinha soado para intervalo.

A equipa de Edo Bosch começou melhor na segunda parte no Rosa Mota e ameaçou logo nos primeiros minutos, com uma autêntica perdida de Xavi Cardoso, que atirou ao poste.

Perante a pressão adversária, Alejandro Domínguez pediu time-out e apelou à equipa que congelasse o jogo como houvera feito na primeira parte. Porém, aos 35 minutos, Platero cometeu a 10.ª falta dos leões e viu cartão azul. Na cobrança do livre direto, Lucas Martínez bateu Girão e fez o empate.

Não durou muito a igualdade. Dois minutos depois, a Oliveirense chegou às dez faltas e João Souto não facilitou de livre direto, com um remate a meia altura, que Xano Edo quase defendia.

Os últimos 10 minutos foram disputados a um ritmo frenético, com os dois guarda-redes a brilharem nas balizas. Aos 42 minutos, Girão travou o livre direto de Lucas Martínez e embalou o Sporting para o triunfo, apesar de a Oliveirense ter continuado a ameaçar nos instantes finais, com recurso ao cinco para quatro.