O Sporting vai receber esta terça-feira o Tottenham (17h45), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os ingleses não devem ter boas recordações de Portugal, pois na temporada passada foram derrotados pelo Paços de Ferreira na primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência. Na altura os castores venceram a equipa londrina por 1-0, no Estádio Capital do Móvel, com um golo de Lucas Silva.

Porém, no segundo jogo, o Tottenham bateu o Paços de Ferreira por 3-0, segundo em frente na competição.

Veja o vídeo: