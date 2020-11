Que atrevimento!

Myrto Uzuni abriu o marcador para o Ferencvaros diante da Juventus, em Turim, e festejou ao melhor estilo de Cristiano Ronaldo.

O avançado albanês imitou o gesto do 7 da Juve ao celebrar o golo com que os húngaros se colocaram na frente no marcador.

Não terá sido, porém, boa ideia. Já que, depois de um golo anulado, Ronaldo haveria de empatar ainda antes do intervalo, com um remate de fora da área. E reclamou os direitos de autor na hora de celebrar.

Nas imagens da Eleven Sports, é possível perceber, pelo canto esquerdo do ecrã, o festejo de Uzini.