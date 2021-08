Uma derrota saborosa. O Malmö perdeu por 2-1 na Bulgária frente ao Ludogorets, mas conseguiu um apuramento histórico para a fase de grupos da Liga dos Campeões.



Com Josué Sá no banco, os búlgaros tiveram uma entrada de sonho na partida e aos nove minutos já venciam por 1-0. Na sequência de um canto na direita, Anton Nedyalkov aproveitou um corte imperfeito da defesa nórdica e atirou para o fundo da baliza de Dahlin.



A equipa de Jon Dahl Tomasson reagiu e igualou a partida num belo golo de Rieks. No entanto, o lance foi anulado pelo VAR devido a uma infração no início da jogada. Não valeu aos 16 minutos, mas contou mesmo aos 42. E que golaço! Pontapé livre fantástico de Birmancevic que só parou nas redes da baliza do Ludogorets.



Na segunda parte o Ludogorets ainda fez o 2-1, por Sotirou, de penálti, mas não conseguiu evitar a eliminação, visto que tinha perdido por 2-0 na primeira mão. O ex-Benfica Erdal Rakip do lado sueco e o português Josué Sá no lado búlgaro entraram para os minutos finais.



Por sua vez, o Young Boys ganhou na Hungria frente ao Ferencváros por 3-2 e confirmou a passagem à fase de grupos.



Os helvéticos precisara apenas de quatro minutos para marcar por Zesiger na sequência de um canto. O campeão magiar respondeu e com golos de Wingo e de Mmaee em nove minutos igualou a eliminatória.



Na segunda parte o campeão suíço igualou a contenda. Elia fez uma grande arrancada pela direita e serviu Fassnacht para um golo fácil. Depois de ter sofrido o empate, o Ferencváros perdeu Laidouni por acumulação de cartões amarelos e acabou por sofrer o golo da derrota aos 90+3 - marcou Mambimbi.



Seguem para a fase de grupos, juntamente com o Benfica, o Young Boys e o Malmö.



Veja todos os golos nos vídeos associados ao artigo.