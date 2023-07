Sortes distinta para os vários portugueses que estiveram em campo esta noite, em jogos da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



Com Josué de início e Yuri Ribeiro no banco, o Legia esteve a perder por 2-0 frente ao Ordabasy, mas recuperou e conseguiu sair com um empate do Cazaquistão. Por sua vez, o APOEL, de Sá Pinto, bateu o Vojvodina por 2-1 com golos de Kvilitaia e de Dvali enquanto Zukic anotou o golo de honra dos sérvios.



Tomané, recém-chegado ao APOEL, entrou aos 86 minutos.

O Auda, de Matheus Clemente, empatou a um golo frente ao Trnava. Por sua vez, Pedro Monteiro foi titular e Aldair Neto entrou aos 78 minutos na goleada caseira sofrida pelo Torpedo Kutaisi contra o Aktobe.



Já Nani jogou vinte minutos no empate do Adana Demirspor na visita a casa do Cluj. Por seu turno, Rafa Soares ficou no banco e Filipe Soares jogou 19 minutos no empate sem golos do PAOK frente ao Beitar Jerusalém - Miguel Silva foi titular na baliza dos israelitas.



Gedson Fernandes foi titular na vitória do Besiktas na receção ao Tirana (3-1) tal como Hélder Lopes no triunfo do Hapoel Beer Sheva diante do Panevezys (1-0). Com Bruno Gama e Rafa Lopes em campo, o AEK Larnaca bateu o Zhodino por 3-2.



Joel Pereira fez uma assistência na vitória do Lech Poznan contra o Zalgiris ao passo que Afonso Sousa saiu aos 82 minutos. Por último, o ex-Estoril João Gamboa marcou na goleada do Pogon Szczecin frente ao Linfield (5-2).