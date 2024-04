O Lille de Paulo Fonseca perdeu na visita ao terreno do Aston Villa, por 2-1, em jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Conferência.

A equipa inglesa, a única a vencer um jogo nesta ronda de jogos das competições europeias, passou para a frente do marcador aos 13 minutos, golo de Ollie Watkins, que recebeu uma bola de John McGinn e colocou o Aston Villa na frente.

Intervalo no Villa Park e a equipa de Unai Emery volta a entrar mais forte, com o 2-0 a surgir aos 56 minutos, autoria do escocês John McGinn.

O Lille reduziu já perto dos 90 minutos, com Bafode Diakite a colocar a bola no fundo das redes.

Destaque para a titularidade do português Tiago Santos. Já o jovem Tiago Morais ficou no banco e não somou qualquer minuto.

No outro jogo da noite, o Club Brugge venceu o PAOK pela margem mínima.

Com o português Vitinha e os ex-Benfica Meité e Zivkovic no onze inicial, a equipa grega viu-se a perder logo aos 6 minutos, golo de Hugo Vetlesen.

Na segunda parte, aos 78 minutos, o brasileiro Igor Thiago teve a oportunidade de aumentar a vantagem, dando mais folga ao clube belga para a segunda mão, mas falhou uma grande penalidade.

Na próxima quinta-feira, os Villans viajam para França, para disputarem a segunda mão da eliminatória, enquanto que o PAOK recebe o Club Brugge, às 20h.

Confira os outros resultados dos jogos da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Conferência:

Olympiakos 3-2 Fenerbahçe



Viktoria Plzen 0-0 Fiorentina