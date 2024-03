A tarde desta quinta-feira foi repleta de golos, na segunda mão dos «oitavos» da Liga Conferência.

Destaque para a «chapa 5» aplicada pelo PAOK em casa, diante do Dínamo Zagreb. Com o português Vieirinha no onze inicial, a formação grega colocou-se em vantagem aos 27 minutos, através de Abdul Baba e aos 33, uma infelicidade de Petar Sucic colocou o resultado em 2-0. Já em cima do intervalo, o PAOK chegou ao terceiro, por intermédio do espanhol Brandon Thomas.

Por esta altura, o PAOK já tinha confirmado a reviravolta na eliminatória, após ter perdido por 2-0 na Croácia. Ainda assim, o Dínamo Zagreb entrou melhor nos segundos 45 minutos e ainda reduziu com o golo de Arber Hoxha. Só que a equipa da casa embalou para um triunfo gordo, com o quarto golo apontado por Konstantinos Koulierakis e por fim, o antigo jogador do Benfica, Zivkovic, fechou as contas nuns expressivos 5-1.

Nos outros jogos da tarde, o Union St. Gilloise venceu pela margem mínima o Fenerbahçe, mas não conseguiu evitar a eliminação, devido à derrota sofrida na primeira mão, por 3-0, na Bélgica. Na Chéquia, o Viktoria Plzen precisou das grandes penalidades para eliminar o Servette, da Suíça. O nulo da primeira mão repetiu-se na segunda e nem o prolongamento desboqueou o resultado. Para a equipa da casa, ninguém falhou dos onze metros, ao contrário dos visitantes, que falharam três das quatro grandes penalidades.

Por fim, a Fiorentina empatou a um golo em casa, diante do Maccabi Haifa e beneficiou da vitória por 4-3 conseguida em Israel para garantir a passagem aos «quartos» da Liga Conferência. Antonin Barak, para os italianos e Anan Khalaili, para a formação visitante, foram os autores dos golos neste encontro.

O sorteio dos quartos-de-final da Liga Conferência realiza-se esta sexta-feira, às 13h.