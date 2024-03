O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu na visita ao Sturm Graz por 3-0, esta quinta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência.

Com Tiago Santos no onze inicial (fez os 90 minutos), mas privado dos lesionados Rafael Fernandes, Tiago Morais e Ivan Cavaleiro, o Lille construiu a vitória em Graz com dois golos de Jonathan David, aos 28 e aos 51 minutos, e um de Edon Zhegrova, ao minuto 71.

À mesma hora, as coisas não correram tão bem aos portugueses do Olympiakos. Na Grécia, a equipa do Pireu foi goleada na receção ao Maccabi Tel Aviv, por 4-1. Eran Zahavi bisou com golos aos quatro e aos 30 minutos, Ido Shahar (9m) e Don Peretz (74m) fizeram os outros golos dos israelitas. Ayoub Kaabi fez o golo do Olympiakos, ao minuto 13.

No Olympiakos, David Carmo, Chiquinho, Daniel Podence e André Horta foram titulares, sendo que só Carmo fez os 90 minutos. João Carvalho foi suplente utilizado. Do lado do Maccabi, Kiko Bondoso foi o único português a sair a sorrir, mas foi suplente não utilizado.

Dos Países Baixos saiu o único jogo das 17h45 sem golos: Ajax e Aston Villa ficaram-se pelo 0-0, com Carlos Forbs a não sair do banco da equipa neerlandesa.

Na Noruega, o Molde recebeu e venceu o Club Brugge por 2-1. Halldor Stevenik, que saltou do banco aos 16 minutos para render o lesionado Eirik Haugan, fez o 1-0 ao minuto 43. Na segunda parte, já perto do fim do jogo, Maxim De Cuyper fez o 1-1 de penálti aos 85 minutos, mas o Molde chegou ainda ao golo da vitória, já na compensação, por Fredrik Gulbrandsen (90+2m).