Alexander Bah, Florentino, David Neres e Arthur Cabral são titulares no Benfica para o jogo desta quinta-feira ante o Rangers, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, promove estas quatro novidades no onze inicial, em relação à derrota com o FC Porto, por 5-0, no passado domingo, no clássico da 24.ª jornada da I Liga.

Do último onze inicial saem Morato, João Mário, Orkün Kökçü e Casper Tengstedt, todos de início no banco para o jogo ante os escoceses na Luz.

No Rangers, o português Fábio Silva é titular.

As equipas para o Benfica-Rangers:

BENFICA: Trubin; Alexander Bah, António Silva, Otamendi, Aursnes; Di María, Florentino, João Neves, David Neres; Rafa Silva, Arthur Cabral.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, André Gomes, Carreras, Morato, Orkun Kökçü, Tengstedt, João Mário, Rollheiser, Marcos Leonardo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia, Diogo Spencer.

RANGERS: Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Ridvan Yilmaz; Diomande, Lundstram; Sterling, Lawrence, Fábio Silva; Dessers.

SUPLENTES DO RANGERS: McCrorie, Wright, Ryan Jack, Kemar Roofe, Ben Davies, Borna Barisic, Leon King, Nicolas Raskin, Ross McCausland, Johnly Yfeko, Robbie Fraser, Cole McKinnon.