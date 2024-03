Fábio Silva está emprestado pelo Wolverhampton ao Ranger e, por isso, vai defrontar o Benfica, esta quinta-feira, em Lisboa, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. De regresso a Portugal, o avançado marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao encontro e mostrou-se feliz por regressar ao país natal.

«É sempre especial voltar ao meu país. É um jogo importante. São duas grandes equipas. Estou com muita confiança neste meu primeiro jogo com o Rangers na Liga Europa. Este é um bom estádio, uma boa equipa. O nosso nível de motivação é muito elevado», afirmou Fábio Silva.

Nas mesmas declarações, o avançado disse que está à espera que o Benfica entre em campo com uma «energia diferente».

«Temos de demonstrar uma reação muito rápida. Sabemos que o jogo vai ser difícil. Estes jogos são os melhores. São dois grandes clubes, onde as equipas têm de vencer todos os jogos. O Benfica tem de entrar com uma energia diferente. Estamos preparados para isso. Somos uma equipa grande e temos a pressão de ganhar sempre. O jogo vai ser difícil para as duas partes», concluiu Fábio Silva.