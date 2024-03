Surpresa na Escócia.



O Rangers perdeu por 2-1 frente ao Motherwell, em pleno Ibrox, e tem a liderança da fase regular da Liga escocesa em risco.



Os forasteiros colocaram-se em vantagem logo aos nove minutos com um golo de Bair a passe de Jack Vale. A partir daí a tarde já não voltou a ser boa para os protestantes que perderam McCausland por lesão, entrando Fábio Silva para o seu lugar.



O Rangers, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga Europa, esboçou uma reação na segunda metade e logrou igualar a contenda por Tavernier, de penálti (60m). Quando se esperava que a equipa de Philippe Clement operasse a reviravolta, o Motherwell passou novamente para a frente do marcador - marcou Casey (75m).



Assim, o Rangers continua com 70 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Celtic, campeão em título que apenas joga este domingo em casa do Hearts. A visita do emblema escocês à Luz para defrontar o Benfica está agendada para a próxima quinta-feira, às 20h00.