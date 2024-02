O Rangers venceu, esta quarta-feira, o Kilmarnock, fora de portas, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da Liga escocesa.



Com Fábio Silva de início, os protestantes chegaram ao intervalo em desvantagem - marcou Armstrong, de penálti. Foi já sem o português em campo, foi substituído ao intervalo, que o adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga Europa, chegou à reviravolta.



Em quatro minutos, o Rangers marcou dois golos por Tavernier e Lawrence e assegurou três precisosos pontos na luta pelo primeiro lugar na fase regular do campeonato. Os protestantes têm mais dois pontos que o Celtic, campeão em título que goleou, esta quarta-feira, o Dundee FC por 7-1 (Paulo Bernardo não saiu do banco).