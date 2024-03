Boas notícias para Roger Schmidt no último treino antes da receção ao Rangers, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Após ter falhado o clássico com o FC Porto, Alexander Bah esteve no relvado nos 15 minutos da sessão de trabalho abertos à comunicação social.



Em sentido contrário, Juan Bernat continuou remetido a tratamento e longe do relvado. Gianluca Prestianni está a trabalhar com a equipa B, uma vez que não está inscrito nas provas da UEFA.



De resto, antes do arranque do treino, Roger Schmidt esteve à conversa com o plantel encarnado que depois realizou exercícios de aquecimento. O técnico alemão vai falar aos jornalistas, juntamente com um jogador, em conferência de imprensa (13h00).



Depois de uma derrota em Alvalade, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, e de uma goleada sofrida no Dragão, o Benfica recebe o Rangers às 20h00 desta quinta-feira, na Luz.