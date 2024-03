Tobias Stieler será o árbitro do Benfica-Rangers, agendado para a noite desta quinta-feira, a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa.

Tal como na partida do Sporting, também o jogo das águias contará com uma equipa de arbitragem totalmente alemã. Por isso, Stieler, de 42 anos, será auxiliado por Christian Gittelmann e Robert Kempter, além do quarto árbitro Harm Osmers. No VAR estarão Marco Fritz e Sören Storks.

Um ano mais tarde, Tobias Stieler regressa a Lisboa, depois de dirigir o duelo entre Sporting e Arsenal (2-2), também nos «oitavos» da Liga Europa.

Antes, este juiz esteve presente no Portugal-França (0-1), em novembro de 2020, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

No futebol de clubes, Tobias Stieler dirigiu outras partidas europeias, como a derrota do FC Porto na Rússia, diante do Krasnodar (1-0), a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em agosto de 2019. Antes, em março de 2018, o árbitro presenciou o duelo entre Viktoria Plzen e Sporting (2-1, a.p.), uma vez mais nos «oitavos» da Liga Europa.

A estreia de Tobias Stieler com emblemas nacionais remonta a setembro de 2016, aquando da derrota do Sp. Braga na visita ao Shakhtar Donetsk (0-2), na fase de grupos da Liga Europa.

Comitiva lusa na Liga Conferência

Nas nomeações para os jogos de quinta-feira, a UEFA apontou João Pinheiro para o duelo entre os belgas do Union Saint-Gilloise e o Fenerbahçe, a disputar em Bruxelas, na primeira mão dos «oitavos» da Liga Conferência.

O árbitro português será auxiliado por Bruno Jesus, Luciano Maia e Miguel Nogueira. No VAR estarão Tiago Martins e Hugo Miguel.