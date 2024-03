O alemão Daniel Siebert será o juiz do encontro entre Sporting e Atalanta, agendado para a tarde de quarta-feira e a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa.

O árbitro, de 39 anos, encabeça uma equipa totalmente alemã, uma vez que será auxiliado por Jan Seidel, Rafael Foltyn e pelo quarto árbitro Daniel Schlager. No videoárbitro estarão Dastian Dankert e Christian Dingert.

Esta será a estreia de Daniel Siebert em partidas do Sporting. No entanto, o juiz esteve recentemente envolvido em jogos de clubes portugueses, uma vez que dirigiu o encontro que culminou na vitória do Benfica sobre o Salzburgo, por 1-3, na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Além disso, o árbitro alemão é de boa memória também para o Rio Ave, uma vez que presenciou o triunfo dos vilacondenses na Turquia, diante do Besiktas (1-1, 2-4 nos penáltis), na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, em 2020. Também nesse ano, Daniel Sibert dirigiu a partida entre FC Porto e Olympiakos (2-0), da fase de grupos da Champions.

Antes, na época de 2017/18, Siebert arbitrou o jogo da fase de grupos da Liga Europa entre Vitória de Guimarães e Konyaspor (1-1).

Esta «boa memória» quanto ao juiz alemão estende-se também à seleção nacional. Mais recentemente, arbitrou o triunfo das «Quinas», por 1-0, na Islândia, em junho, com um golo de Cristiano Ronaldo aos 89m, na fase de apuramento para o Euro 2024.

Antes, em março de 2022, Siebert presenciou o culminar da qualificação de Portugal para o Mundial de 2022, no Estádio do Dragão, ante a Turquia (3-1). A estreia em jogos de Portugal foi feita um ano antes, aquando do triunfo sobre o Azerbaijão (1-0).

Quanto ao Sporting, uma derrota e um empate depois, os leões voltam a cruzar destinos com os italianos da Atalanta nesta edição da Liga Europa. A bola rola em Alvalade a partir das 17h45 desta quarta-feira, numa partida que poderá seguir, ao minuto, no Maisfutebol.