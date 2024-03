A Atalanta, adversária do Sporting nos «oitavos» da Liga Europa, perdeu este domingo frente ao Bolonha (2-1), na luta pela quarta posição no campeonato.

No jogo que antecede a visita a Alvalade, a Atalanta entrou melhor e ficou por cima aos 28 minutos, com golo na recarga do nigeriano Lookman, depois de tentativa inicial de Zappacosta.

Ao intervalo, Thiago Motta, treinador do Bolonha, mexeu na equipa. 12 minutos depois, Saelemaekers, recém entrado, sofreu falta na área e Zirkzee não tremeu na marcação do penálti.



O 2-1 surgiu fora de área, com remate fortíssimo de Lewis Ferguson, que garantiu os três pontos à equipa de Thiago Motta.

Com este resultado, a Atalanta fica em sexto lugar, com 46 pontos, em zona de acesso à Liga Conferência, e o Bolonha em quarto, com 51, em zona de Liga dos Campeões.

Na próxima quarta-feira, dia 6 de março, o Sporting recebe a Atalanta, às 17h45, a contar para os oitavos-finais da Liga Europa.