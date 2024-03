O Hellas Verona reencontrou, na tarde deste domingo, o caminho das vitórias. Ao fim de seis partidas na Serie A sem triunfar, a equipa de Rúben Vinagre e Daniel Silva levou a melhor na receção ao «aflito» Sassuolo, em encontro da 27.ª jornada.

Corria o minuto 79 quando, a meio-campo, Matheus Henrique tropeçou no esférico, oferecendo a posse a Bonazzoli, que assistiu o golo de Swiderski, estreado no encontro há 10 minutos.

Já com Rúben Vinagre em campo, «lançado» aos 90m para reforçar a defesa do Hellas Verona, a derradeira pressão do Sassuolo não surtiu efeito. Entre os anfitriões, Daniel Silva, médio ex-Vitória de Guimarães, não saiu do banco de suplentes.

Assim, o Sassuolo segue no 19.º – e penúltimo – lugar, com 20 pontos. Por sua vez, o Hellas Verona conquistou um «balão de oxigénio», estacionando no 17.º posto, com 23 pontos.