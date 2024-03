Boas notícias para os adeptos do Valência. Ainda que tenha saído sob um aparato considerável, com colegas de equipa, inclusive, de mãos na cabeça, Mouctar Diakhaby contraiu uma luxação no joelho direito.

Durante o encontro com o Real Madrid, no Mestalla, Tchouaméni caiu sobre o joelho do defesa guineense, que prontamente exigiu a entrada da equipa médica.

«Após os primeiros cuidados médicos, o defesa-central permaneceu internado no hospital para acompanhamento clínico e aguarda novos exames», esclareceu o Valência, na manhã deste domingo.