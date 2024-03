Que montanha russa de emoções no Mestalla!

Este sábado, o Real Madrid foi ao Mestalla empatar com o Valência a duas bolas, num jogo que teve vários golos, lesões arrepiantes e... um golo depois do apito final. A equipa de Carlo Ancelotti esteve a perder por 2-0, recuperou com um bis de Vinícius Júnior e ainda marcou por Bellingham, mas o golo já não valeu (e promete fazer correr muita tinta em Espanha...).

O jogo começou melhor para o Valência, que aos 27 minutos já vencia, com um golo de cabeça de Hugo Duro. O 2-0 surgiu pouco depois, ao minuto 30, dos pés do ex-Benfica Yaremchuk, depois de erro gravíssimo de Carvajal, que colocou a bola diretamente nos pés do ucrâniano.

O Real Madrid ainda reduziu antes do intervalo, com a defesa da equipa da casa a adormecer e Vinícius Júnior a não perdoar, colocando facilmente a bola no fundo da baliza.

Aos 76 minutos o Real Madrid empatou e voltou a acender o jogo, tendo sido outra vez o brasileiro a marcar.

A confusão estalou no relvado já depois do apito final (e por causa do apito final em si!). Já com cerca de dois minutos para lá dos sete de compensação dados e após um canto na esquerda do ataque do Real Madrid, a bola foi afastada e caiu na direita do ataque do Real. Jude Bellingham marcaria golo de cabeça, mas o árbitro da partida, o espanhol Jesús Gil Manzano, terminou o jogo no momento do cruzamento tirado na direita por Brahim Díaz, que levou a bola até à cabeça de Bellingham, para a finalização certeira. Antes do cruzmento, é possível ver Gil Manzano a levar o apito à boca (e até um jogador do Valência já reclamava na sua direção). Gil Manzano não apito logo e fê-lo no instante seguinte, quando Brahim tirava o cruzamento.

Os jogadores do Real Madrid ainda festejaram o golo da suposta vitória, mas no momento em que se aperceberam do ocorrido... o que menos fizeram foi festejar. Com muita confusão e discussão, os madridistas ficaram incrédulos, especialmente Bellingham, que acabou por ser expulso.

Ainda antes disso, já perto do fim, um momento arrepiante e de gelar qualquer estádio ocorreu aos 89 minutos, quando Tchouaméni caiu sobre a perna de Diakhaby e deixou o guineense com uma lesão que se prevê complicada.

Com este resultado, o Real Madrid mantém o primeiro lugar, com 66 pontos, e o Valência está em nono, com 37.

Nos outros jogos da tarde, o Getafe e o Las Palmas empataram (3-3), mantendo acesa a luta pelos lugares europeus. O Rayo Vallecano empatou com Cadiz a uma bola.

