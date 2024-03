Henrik Larsson é uma das maiores lendas do futebol mundial, tendo mais de 400 golos na carreira e representado equipas como o Barcelona, Manchester United, Feyenoord ou Celtic. Mas o que provavelmente ninguém sabia, é que o sueco poderia ter jogado no Benfica, não fossem as restrições de jogadores estrangeiros.

«O Helsingborg [clube sueco que representou] fez um acordo em 1989 para que o nosso jogador mais promissor do ano pudesse treinar no Benfica [onde Sven-Göran Eriksson era o treinador]. Fiquei lá durante uma semana e correu muito bem. O Sven disse-me que se não fosse pelas restrições de três jogadores estrangeiros, eu teria sido contratado», referiu, em entrevista ao The Guardian.

O antigo avançado, atualmente com 52 anos, proferiu ainda rasgados elogios a Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica e que recentemente anunciou que foi diagnosticado com um cancro terminal.

«Sven foi a melhor exportação geracional que a Suécia fez. Não há nada como ele. Infelizmente ele agora está doente, mas sempre tivemos uma ligação», disse Larsson.

O antigo futebolista relembrou também a final da Taça UEFA de 2002/03, ao serviço do Celtic, quando perdeu no prolongamento frente ao FC Porto de José Mourinho (3-2), num jogo em que até marcou dois golos.

«Ainda não superei isso. Gostaria de ter feito mais, porque sei o quanto isso significou para os adeptos. Havia mais de 50 mil em Sevilha», concluiu.