Graeme Souness trabalhou como treinador no Rangers e no Benfica, clubes que se vão defrontar nos oitavos de final da Liga Europa. O técnico escocês, de 70 anos, antecipou o duelo entre ambos e considerou que esta é uma boa altura para os protestantes jogarem na Luz, em virtude dos últimos resultados dos encarnados.



«O Rangers vai jogar contra uma equipa que está sob pressão. Viram os últimos resultados do Benfica? Na semana passada perderam contra FC Porto e Sporting. O Rangers e o Celtic são o FC Porto e o Benfica do futebol português. Foi uma goleada histórica. Os jogadores vão estar pressionados. Talvez este seja um bom momento para defrontar o Benfica», defendeu, em entrevista ao «Glasgow Times».



«O Benfica vai estar nervoso. É como se o Rangers perdesse 5-0 contra o Celtic. Dá para imaginar como ficariam os adeptos. Os adeptos do Benfica são como os do Rangers, Liverpool ou Galatasaray. São apaixonados pela equipa. Há apenas dois jogos fora de casa em que o Benfica não tem a maioria do apoio: no Dragão e em Alvalade», acrescentou.



Souness referiu ainda que o Benfica «é um clube gigante, fantástico e com grande história europeia» e explicou o que o Rangers deve fazer para sair de Lisboa com um bom resultado.



«Este ano o Rangers visitou Sevilha e conseguiu um bom resultado contra o Betis. É disso que o Benfica irá falar. Eles vão dizer que esta equipa do Rangers pode jogar fora de casa e conseguir um bom resultado. (...) Confiança tem muita importância no futebol. Muita gente precisa disso, outros nem tanto. E neste momento, o Benfica vai estar magoado face aos últimos resultados. Ou vai ser um Benfica muito zangado e cheio de energia ou um Benfica que está com pena de si mesmo. Não saberemos qual é até ao início da partida», defendeu, antes de concluir o raciocínio.



«É uma deslocação típica das competições europeias para o Rangers. Não cometam erros no início, nada de entradas duras, não ofereçam golos e nem cometam disparates que entusiasmem o público adversário. Apenas as táticas habituais.»

Graeme Souness passou pela Luz entre 1997 e 1999, tendo alcançado 41 vitórias em 71 jogos - não conseguiu nenhum título.



Benfica e Rangers defrontam-se esta quinta-feira, às 20h00, na Luz, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.