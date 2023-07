A UEFA divulgou, esta quarta-feira, os horários dos jogos do Vitória de Guimarães contra o NK Celje, da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



A primeira mão está agendada para as 19h00 do dia 27 de junho, na Eslovénia, e terá arbitragem do cipriota Chrysovalantis Theouli. Por sua vez, a segunda mão tem início marcado para as 20h15, do dia 3 de agosto, no D. Afonso Henriques, em Guimarães, e será apitado pelo ucraniano Viktor Kopiievskyi.



Lembre-se que o NK Celje, vice-campeão esloveno, despediu o treinador na passada terça-feira.