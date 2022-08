Um Vitória de Guimarães comprometido na sua missão aguentou a pressão do ambiente em Split e várias investidas do adversário durante uma hora, apanhou-se na frente do marcador com um golo extraordinário de Miguel Maga, mas os 25 minutos finais contrariaram grande parte do trabalho. A derrota por 3-1 ante o Hajduk obriga, no mínimo, a vencer por dois golos de diferença dentro de uma semana, no D. Afonso Henriques.

A vantagem minhota com uma obra de arte do lateral-direito, aos 61 minutos, virou reviravolta do Hajduk a um quarto de hora dos 90 e, já perto do final do tempo regulamentar, o ex-Benfica e Rio Ave Krovinovic complicou ainda mais a missão da equipa comandada por Moreno.

Num ambiente de adversidade protagonizado pelos adeptos croatas, o Vitória mostrou competência e compromisso na primeira parte. Procurou, sobretudo, não perder na organização defensiva, mas no extremo oposto do campo pouco conseguiu para incomodar Kalinic. Houve uma boa saída para o ataque ao minuto 12, mas André Almeida, grande novidade no onze inicial após ter falhado a deslocação à Hungria por questões físicas, perdeu-se na definição. Aqui e ali, André Silva recuou para dar saída de bola, mas foi insuficiente para o Vitória conseguir transportar mais jogo.

Até ao intervalo, o Vitória foi responsável na sua missão. Aguentou a pressão inicial do Hajduk, soltou-se um pouco a partir do minuto 25 com alguns cantos seguidos e alguma circulação de bola no meio-campo ofensivo e só ofereceu uma oportunidade em cima do descanso, quando o experiente Livaja foi lançado após uma perda minhota e viu Bruno Varela fazer, aos 45, a sua segunda boa defesa do jogo. A outra tinha sido pouco antes, ao minuto 40, a Sahiti.

Na segunda parte, Varela assinou uma terceira boa defesa a negar o golo a Biuk (56m) e, pouco depois, o ex-Marítimo Vukovic ficou a centímetros do 1-0 (58m). O golo não surgiu por quem mais teve ocasiões para tal e acabou por acontecer para o Vitória, numa bela saída de Maga, que depois de combinar com Rúben Lameiras, recebeu ao meio e atirou de pé esquerdo ao canto superior direito da baliza. Um golão do jovem de 19 anos, na sua estreia a marcar (61m).

É sempre relativo dizer-se se um golo faz bem ou mal a uma equipa, mas a verdade é que o Vitória não conseguiu gerir a vantagem nem ganhar solidez nela. O empate surgiu ao minuto 67, por Sahiti, pronto na recarga depois de um remate ao poste de Livaja, jogador que muito trabalho deu ao Vitória, como provou a jogada que dá o empate, ao enganar Mumin, Alfa Semedo e Villanueva numa sucessão de simulações na área.

Depois do grande golo, Maga ficou diretamente ligado ao 2-1 para o Hajduk, ao não conseguir o corte de bola, permitindo a Melnjak bater Bruno Varela na área, depois de um passe na profundidade vindo do meio-campo contrário (75m).

O cenário ficava difícil para um Vitória que fez da responsabilidade coletiva a maior valência na primeira hora de jogo e que chegou à vantagem no único remate à baliza. E mais ficou quando Krovinovic aproveitou um passe atrasado de Dani Silva para resgatar a bola e fazer um belo golo de pé esquerdo. Um remate forte e potente que poucas hipóteses de defesa deixou a Bruno Varela e que obriga a uma recuperação maior em Guimarães.