Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória (1-0) frente ao Hajduk Split, que é insuficiente para a equipa portuguesa seguir em frente na Liga Conferência:

«Pelas oportunidades que tivemos, pelo volume de jogo, pela qualidade que tivemos em muitos momentos de jogo, merecíamos ir a prolongamento. Mesmo com a expulsão, o espírito que conseguiu ter, os homens que pôs na área, merecia ter ido ao prolongamento. Fizemos o mais difícil, entrar a fazer um golo, mas depois não conseguimos fazer o golo., não consigo apontar nada aos meus jogadores. Sou um treinador com um misto de sensações: frustrado por não passar a eliminatória, mas satisfeito pelo que vi em campo».

«Não conseguimos o primeiro objetivo da época. Falhamos. Mas, houve um grande crescimento enquanto equipa nestes quatro jogos. A dá-me conforto para o resto da época entrar no balneário e ver a frustração dos jogadores. Crescemos muito, mesmo no jogo da Croácia, acredito que saímos reforçados enquanto grupo. Disse no balneário para ninguém baixar a cabeça, temos de estar orgulhosos no que fizemos. Temos de preparar da melhor forma os atletas, fisicamente e mentalmente, para o jogo com o Estoril».

[Confusão no relvado] «Durante os 90 minutos aconteceram coisas bem mais positivas do que o que se passou no fim. Houve espetáculo nas bancadas, agradeço o apoio dos nossos adeptos, isso não importante».

[Quando assumiu a equipa acreditava que a equipa já estaria a este nível nesta fase da época?] «Desde o primeiro momento, quando assumi, havia uma certeza: a qualidade técnica e humana deste grupo. A primeira semana foi difícil, para todos, para o grupo, para mim, assimilar tudo, mas nunca tive duvidas da qualidade que tinha para trabalhar».

[Postura do Hajduk Split com perdas de tempo e provocações] «A postura deles foi provocada pela forma como abordámos o jogo. Tivemos pressão alta, agressiva, o que não é fácil. Fizeram aquilo que permitimos que fizéssemos. Pena só não termos tido a eficácia para fazer o segundo golo».