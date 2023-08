Roman Yaremchuk, Andrija Zivkovic e Franculino Djú, todos ex-jogadores do Benfica, brilharam nos apuramentos de Club Brugge, PAOK e Midtjylland para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.

O avançado ucraniano assinou um hat-trick na goleada do Club Brugge por 5-1 fora de portas frente aos islandeses do KA Akureyri. Os três golos de Yaremchuk foram apontados entre os 57 e os 75 minutos. No jogo da 1.ª mão, a equipa belga venceu também por 5-1.

Zivkovic contribuiu para o triunfo dos gregos na receção ao Hajduk Split. Depois de um empate sem golos na Croácia há uma semana, o PAOK venceu por 3-0, com o extremo sérvio a assinar o segundo e o terceiro golos.

Já Franculino Djú, produto da formação do Benfica e membro da equipa vencedora da UEFA Youth League há duas épocas, assinou um hat-trick na goleada do Midtjylland sobre o Omonia por 5-1. O jogador de 19 anos fez o 2-1, o 3-1 e o 4-1 para a equipa dinamarquesa, que entrou para este jogo em desvantagem na eliminatória após perder por 1-0 em Chipre.

TODOS OS RESULTADOS DA LIGA CONFERÊNCIA (apurados a negrito:

Aktobe-Sepsi OSK, 0-1 (1-2)

Lincoln Red Imps-Ballkani, 1-3 (1-5)

Pogon Szczecin-Gent, 2-1 (2-6)

Pyunik-Bodo/Glimt, 0-3 (0-6)

APOEL Nicosia-Dila Gori, 1-0 (3-0)

Áustria Viena-Legia Varsóvia, 3-5 (5-6)

Brann-Arouca, 3-1 (4-3)

Dínamo Kiev-Aris, 2-1 (2-2, 6-5 gp)

Nordsjaelland-FCSB, 2-0 (2-0)

Ferencvaros-Hamrun Spartans, 2-1 (8-2)

Gzira United-Viktoria Plzen, 0-2 (0-6)

Levski Sofia-Hapoel Beer Sheva, 2-1 (2-1)

Maccabi Tel Aviv-AEK Larnaca, 1-0 (2-1)

Riga-Twente, 0-3 (0-5)

PAOK-Hajduk Split, 3-0 (3-0)

Midtjylland-Omonia Nicosia, 5-1 (5-2)

Besiktas-FK Neftchi, 2-1 (5-2)

KA Akureyri-Club Brugge, 1-5 (2-10)

Neman Grodno-NK Celje, 1-4 (1-5)

Osijek-Adana Demirspor, 3-2 (4-7)

Partizani-Valmiera FC, 1-0 (3-1)

Spartak Trnava-Lech Poznan, 3-1 (4-3)

Swift Hesperange-FK Struga, 2-1 (3-4)

Maribor-Fenerbahçe, 0-3 (1-6)

Rijeka-B36 Torshavn, 2-0 (5-1)

AZ Alkmaar-Santa Coloma, 2-0 (3-0)

Hearts-Rosenborg, 3-1 (4-3)

Lucerna-Hibernian, 2-2 (3-5)

Debrecen-Rapid Viena, 0-5 (0-5)

Derry City-Tobol Kostanay, 1-0 (1-1, 5-6 gp)