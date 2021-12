A Liga reuniu esta quarta-feira com os departamentos médicos dos clubes para discutir ajustes ao protocolo em vigor no combate à covid-19, após a orientação divulgada pela Direção-Geral da Saúde, destacando-se desde já um reforço nos testes, na sequência da instauração de protocolos sanitários mais apertados.



«Estas medidas de antecipação impõem o regresso da testagem semanal obrigatória, com testes antigénio, nas 48 horas antes de cada jogo», informou a Liga em comunicado.

Além de mais testes, volta também a ser obrigatório o uso de máscaras no banco de suplentes. «Com o regresso do estado de calamidade, foi consensualizado na reunião a necessidade de reforço das medidas e procedimentos em contexto de treino, estágio e jogo, voltando a ter caráter obrigatório a utilização permanente de máscara por parte de todos os elementos no banco de suplentes, com exceção do treinador principal», acrescenta a Liga.

Nesta altura, o adiamento de jogos não está em cima da mesa, embora todo o plantel do Tondela esteja em isolamento.

Quanto à lotação dos estádios, a Liga coloca a possibilidade dos clubes reduzirem a limitação para cinco mil adeptos, mas acima disso será obrigatório a «apresentação de certificado de teste ou certificado de recuperação ou de teste negativo, devidamente comprovado por entidade competente».



Em comunicado divulgado antes das reuniões, o organismo que tutela o futebol profissional português informou que as medidas poderão ser já aplicadas na 13.ª jornada da Liga e da II Liga.

A DGS atualizou a orientação relativa a «desporto e competições desportivas/medidas gerais e específica». Entre as várias medidas a serem aplicadas está a obrigatoriedade de testagem (independentemente do esquema vacinal) para quem pretenda assistir a eventos desportivos ao ar livre com mais de 5 mil espectadores ou em ambiente fechado com mais de mil pessoas.