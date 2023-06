A Croácia venceu nesta quarta-feira os Países Baixos, por 4-2 (após prolongamento), nas meias-finais da Liga das Nações. A seleção dos Balcãs espera por Itália ou Espanha no jogo decisivo da competição.

A disputar a Final Four em casa, a «laranja mecânica» até foi mais feliz na etapa inicial do encontro realizado no Stadion Feijenoord, em Roterdão. Donyell Malen, do Borussia Dortmund, recebeu a bola na área ao minuto 34 e inaugurou a contagem.

A seleção croata pagou um preço alto pela falta de profundidade ofensiva ao longo de uma primeira parte com poucas oportunidades de golo. Porém, respondeu na segunda parte.

Andrej Kramarić (Hoffenheim) fez o 1-1 na cobrança eficaz de uma grande penalidade, ao minuto 55.

Os Países Baixos não conseguir impedir a reviravolta da fulgurante Croácia, que chegou ao segundo golo por intermédio de Mario Palasic (Atalanta), na sequência de um bom remate de pé esquerdo na área (72m).

Os homens orientados por Ronald Koeman não baixaram os braços e seria Noa Lang (Clube Brugge), vindo do banco de suplentes, a garantir o prolongamento com uma finalização providencial na área, ao minuto 90+6.

Zlatko Dalic respondeu com Bruno Petkovic e o avançado do Dínamo Zagreb, que já tinha marcado ao Brasil no Mundial 2022, entrou em campo para fazer um golaço ainda na primeira parte do prolongamento (90+8m), a passe de Modric.

Seria precisamente o experiente Luka Modric, na reta final de uma exibição de luxo, a fechar a contagem na sequência de nova grande penalidade, assinando o 4-2 ao minuto 118. Desfecho justo em Roterdão.