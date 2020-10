A Dinamarca foi a Reiquiavique bater a Islândia por 3-0, em jogo da terceira jornada do grupo 2 da Liga A das Nações.



Os dinamarqueses chegaram ao intervalo a vencer graças a um autogolo de Sigurjonsson. Na segunda parte, Eriksen aproveitou uma falha tremenda, isolou-se ainda antes do meio-campo e bateu com toda a tranquilidade Halldorson.



O avançado do Hoffenheim Robert Skov resolveu a partida com um pontapé ao ângulo à passagem da hora de jogo.



Assim, a Dinamarca chegou aos quatro pontos e aproximou-se de Bélgica e Inglaterra, com seis e sete pontos, respetivamente. A Islândia, por sua vez, ainda não pontuou.



O lance incrível que resultou no golo de Eriksen:

