Haris Seferovic foi convocado pela Suíça para os jogos de junho da Liga das Nações.

O avançado do Benfica será assim opção para os dois duelos com Portugal (5 e 12 de junho) e para os encontros diante da Rep. Checa (2 de junho) e Espanha, no dia 9 de junho.

Recorde-se que Seferovic, que fez apenas 15 jogos e cinco golos pelos encarnados numa época marcada por lesões, falhou as convocatórias de novembro do ano passado e de março deste ano.

Os 26: