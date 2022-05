O selecionador espanhol Luis Enrique divulgou nesta manhã os convocados para os jogos da fase de grupos da Liga das Nações, no início do mês de junho.

Pablo Sarabia, avançado que esteve cedido nesta temporada ao Sporting, integra a lista de 25 nomes, que não conta com nenhum outro futebolista a alinhar em Portugal. No lote, revelado no Museu da Seleção, o destaque vai para os regressos de Ansu Fati e Thiago Alcântara.

Espanha estreia-se na Liga das Nações a 2 de junho, precisamente frente à seleção portuguesa, no Benito Villamarín, casa do Betis. Joga, depois, na República Checa e na Suíça, a 5 e 9 de junho, antes de receber os checos em Málaga, no dia 12.

A lista de convocados da seleção espanhola:

Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya.

Defesas: Azpilicueta, Carvajal, Eric Garcia, Pau Torres, Laporte, Íñigo Martínez, Jordi Alba e Marcos Alonso.

Médios: Busquets, Rodri, Thiago, Gavi, Carles Soler, Koke e Marcos Llorente.

Avançados: Morata, RDT, Dani Olmo, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Ansu Fati e Asensio.