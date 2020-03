A Liga de Clubes divulgou o protocolo de atuação para os jogos da 25.ª jornada que, como já tinha sido anunciado, vão decorrer à porta fechada, sem adeptos, no âmbito da prevenção à propagação do novo coronavírus.

O grupo de emergência criado pela Federação Portuguesa de Futebol com os seus associados criou uma lista das pessoas que vão ter acesso aos estádios nos dias dos jogos. Ficam, assim, autorizados a entrar nos recintos, além dos jogadores, equipas técnicas e equipas de arbitragem, as direções e órgãos sociais dos clubes, pessoas com funções técnicas relacionadas com a organização do jogo, num máximo de uma centena, onde se incluem apanha bolas, pessoal de manutenção do campo, pessoal de limpeza e piquetes.

Juntam-se a esta lista os Delegados da Liga, Delegados das equipas, Diretores de Campo, Diretores de Segurança e Diretores de imprensa com funções em jogo, bem como médico de controlo antidoping, emergência médica, bombeiros e autoridades de segurança pública e privada.

Estão também autorizados a aceder aos estádios os jornalistas credenciados e elementos necessários para garantir a transmissão radiofónica e televisiva em direto dos jogos.

O documento deixa ainda ao critério de cada clube a realização das conferências de imprensa antes e depois dos jogos.

A finalizar, o documento assinado pela diretora executiva da Liga, Sónia Carneiro, o grupo adianta que a situação vai continuar a ser monitorizada e abre espaço para novas medidas, seguindo sempre as instruções da Direção Geral de Saúde e do Governo.