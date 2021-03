O conforto da vantagem de 4-1 obtida na primeira mão deu outro tipo de gestão e velocidade ao Bayern Munique na receção à Lazio. Sem o domínio e o sentido constante de baliza da primeira mão, o campeão europeu teve compromisso e selou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões com um triunfo caseiro por 2-1 sobre os italianos, esta quarta-feira.

Um penálti de Robert Lewandowski abriu o marcador, Choupo-Moting dobrou a vantagem logo após ter entrado para o lugar do alemão e o também recém-entrado Marco Parolo fez o tento de honra de uma Lazio que deu luta suficiente para evitar a derrota e para marcar pelo menos um golo que pudesse equilibrar as contas. Os bávaros seguem com agregado de 6-2 confirmam-se como mais um dos possíveis adversários do FC Porto.

Com poucas oportunidades até o marcador mexer, foi uma falta considerada pelo árbitro Istvan Kovacs que deu origem ao 1-0, aos 33 minutos. Após um canto do lado direito do ataque do Bayern, Muriqi fez falta sobre Goretzka e Lewandowski não falhou no duelo com Reina, para o seu 39.º golo na época, o quinto na Champions e o sétimo jogo consecutivo a marcar.

Para a segunda parte, Hansi Flick trocou Boateng por Sule e Simone Inzaghi também lançou Lulic, mas de forma forçada para o lugar de Fares, que ainda tentou acelerar ao intervalo, mas não aguentou problemas físicos.

Nos primeiros minutos da segunda parte, Lazzari lesionou-se de forma estranha e saiu, meio a mancar, meio agarrado ao pulso esquerdo, obrigando a mais uma mexida forçada por Inzaghi. Entrou Parolo… que acabaria por marcar o tento transalpino.

Antes disso, Robert Lewandowski ensaiou o 2-0 com um remate ao poste aos 67 minutos, mas cederia posição pouco depois a Choupo-Moting, que precisou de dois minutos em campo para bater Reina, a passe de Alaba (72m).

Com o jogo controlado e a eliminatória idem, o Bayern acabou por sofrer já perto do final, ao minuto 82, num golo saído de homens do banco: Andreas Pereira bateu o livre e Parolo cabeceou na área para bater Nübel e consumar o resultado final.

O Bayern junta-se ao Chelsea – que bateu o Atlético de Madrid esta noite – e a FC Porto, Borussia Dortmund, PSG, Liverpool, Real Madrid e Manchester City na próxima fase. Só a Alemanha (dois) e Inglaterra (três) têm mais do que um representante nos «quartos».