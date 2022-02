A FIGURA: Bernardo Silva

Saiu de Portugal ainda jovem e sem ter a oportunidade de mostrar o seu verdadeiro talento nos maiores palcos nacionais, mas nesta terça-feira, num deles, bisou e ainda celebrou o hat-trick na segunda parte, num lance que viria a ser anulado por fora de jogo. O primeiro dos golos do internacional português – o 2-0 – é perfeito pelo timing com que pega na bola e pela execução. A isso somou ainda um passe para o golo da noite (de Sterling) e foi incansável na forma como ajudou a equipa a recuperar bolas na primeira fase de construção dos leões e até, como se viu num lance de Pote, a travar transições já no meio-campo defensivo. Saiu nos minutos finais do jogo e Alvalade dirigiu-se uma monumental assobiadela, mas ninguém pode ter ficado indiferente ao talento que espalhou no relvado.

O MOMENTO: o 1-0 para o Manchester City. MINUTO 7

Até esse momento, o Sporting parecia sereno em campo e, mais do que capaz de fechar os caminhos da baliza de Adán, estava a conseguir ter bola e desenhar boas jogadas. O golo de Mahrez, validado pelo VAR, mudou o estado de espírito da equipa de Ruben Amorim e permitiu ao conjunto de Guardiola levar o jogo para onde quis.

OUTROS DESTAQUES

Porro: o melhor elemento do Sporting no melhor período dos leões em campo. Foi acutilante nas subidas, impositivo nos duelos e levou várias vezes a melhor sobre João Cancelo.

Mahrez: inaugurou o marcador aos 7 minutos, bateu o canto que esteve na origem do 2-0 e assistiu Foden para o terceiro dos citizens. Esteve fortíssimo naquele corredor direito, onde pôs a cabeça em água a Esgaio e a Matheus Reis.

Sterling: vinha de três golos apontados no fim de semana e nesta terça-feira assinou o golo da noite – o 5-0 – num remate colocadíssimo de meia distância com o pé direito. Antes disso já tinha assistido, em bandeja de prata, Bernardo Silva para o 4-0. Foi eficaz no drible, inteligente na exploração dos espaços e, apesar da compleição física franzina, ganhou muitos duelos.