A precisamente uma semana do jogo com o Benfica, o PAOK, orientado por Abel, informou que tem um jogador do plantel infetado com covid-19.

Trata-se de Dimitris Limnios, atleta que esteve recentemente ao serviço da seleção grega. Segundo informa o clube de Salónica, o avançado de 22 anos está em isolamento em casa e assintomático.

Em isolamento está também Alexandros Paschalakis, guarda-redes que esteve em contacto direto com Limnios na equipa nacional da Grécia.

O Benfica defronta o PAOK no próximo dia 15 de setembro, em jogo a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.