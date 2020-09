O Benfica anunciou nesta segunda-feira a contratação do defesa-central Kaloyan Kostov, de 16 anos, internacional sub-17 pela Bulgária.

Recorde-se que a chegada do jogador já tinha sido a anunciada pelo presidente do clube que o formou, que em maio acusou as águias de «roubo», referindo que o clube estava em negociações com o Inter Milão e a Juventus para a transferência do central, que chega ao Benfica após terminar a ligação ao Septemvri.

Rumen Chandrov ameaçou mesmo fazer queixa das águias à UEFA e à FIFA pela forma como o processo foi conduzido.

Alheio a polémicas, o jovem jogador já falou ao site dos encarnados, assumindo a satisfação pela oportunidade.

«Estou muito contente por fazer parte deste grande clube, que tem uma história enorme e imensos adeptos. Estou mesmo muito feliz, faltam-me palavras para descrever o que sinto», disse.