O Septemvri Sófia pondera avançar com uma queixa contra o Benfica junto da UEFA e da FIFA. Em causa está a ação das águias na contratação de Kaloyan Kostov, um jovem que fez 16 anos apenas no passado dia 4 de maio.



De acordo com o presidente do emblema búlgaro, o Benfica está a perpetrar um «roubo». O dirigente diz ter em sua posse provas que confirmam a abordagem ilegal. «As evidências provam que o Benfica negociou com o Kostov muito antes dele ter 16 anos. Ele fez duas viagens a Portugal e também soubemos que, meses antes, a federação portuguesa pediu à federação búlgara o seu passaporte. Isto prova que estavam a planear uma ação insidiosa», referiu Rumen Chandarov ao O Jogo.



«Um clube com o nome do Benfica não pode roubar de forma impune e esconder-se atrás dos regulamentos da FIFA. É inacreditável que o Benfica tente compensar intermediários e pais e não se sente à mesa com o Septemvri.»



«Desapontado» e «chocado» com a postura do Benfica, o presidente do emblema de Sófia diz que o clube dirigido por Luís Filipe Vieira só quer pagar uma indemnização pela formação de Kostov e não aquilo que diz ser «o preço real» do atleta.



Chandarov garante ter mais clubes interessados em Kostov e espera que tudo possa ainda ser resolvido a bem. «Autorizámos um dirigente búlgaro a dizer ao responsável da academia do Benfica de que estamos prontos para nos sentar à mesa e resolver tudo.»



Kaloyan Kostov é um defesa central de 16 anos, internacional sub17 pela Bulgária.